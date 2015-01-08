（更正）法国悼念恐怖袭击案遇难者 警方继续搜捕嫌疑犯

（更正：明确内文第二段中记者和警察是“周三”遇难，非周三开始哀悼活动）

路透巴黎1月8日（记者 Alexandria Sage） - 法国警方周四扩大对涉嫌《查理周刊》巴黎总部恐怖袭击案的两兄弟的搜捕行动。这次袭击导致12人死亡，法国领导人和盟国称这是对民主的攻击。

法国开始为周三袭击案中遇难的记者和警察举行一天的哀悼活动，全国降半旗。枪手头戴黑色头巾，在袭击中使用了卡拉什尼科夫冲锋枪。

警方公布了上述两名在逃法国嫌疑犯的照片，称他们“携带武器且危险威胁”。他们是Cherif和Said Kouachi兄弟俩，年龄分别为32岁和34岁。他们之前已在安全部门的监控下。

《查理周刊》以讽刺伊斯兰教和其他宗教以及政治人物出名。

伊斯兰武装分子曾反复威胁对法国发动攻击，因法国对中东和非洲的伊斯兰据点发动军事袭击，法国政府去年强化了其反恐法。

法国总理瓦尔斯称，法国面临的恐怖威胁是“前所未有的”，并确认安全部门了解上述两兄弟。但他表示说当局是否低估了他们的风险还为时尚早。

“因为知道他们的存在，所以曾跟踪过他们，”瓦尔斯对RTL电台说道。“我们必须考虑受害者。今天是悼念日。”

他指出，袭击案发生后已有七人被捕。警方消息人士称，这些人大多是上述两名主要嫌疑人的熟人。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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