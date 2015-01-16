巴黎警方逮捕12名嫌疑人 克里抵达巴黎

英国脱欧事务大臣戴维斯称欧盟试图霸凌英国
路透伦敦5月5日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯称，欧盟执委会正试图霸凌英国。在英国将举行大选之前，此番言论令英国和欧盟的口水战升级。在英国进行艰巨的退欧谈判之前，英国执政党保守党正在寻求选民的支持。
路透巴黎1月16日（记者 Andrew Callus/Arshad Mohammed） - 巴黎检察官办公室周五称，警方逮捕了12名嫌疑人，他们涉嫌帮助上周行凶的伊斯兰武装分子。美国国务卿克里当天抵达巴黎进行对话。
一名官员称，被逮捕的嫌疑人涉嫌为枪击提供“后勤支持”。
周四，比利时警方对一个伊斯兰组织进行了十几次突袭，其中一次突袭中有两人向警方开枪，后被击毙。德国警方称，对与伊斯兰教萨拉菲教派（Salafist）极端分子有关的11个地点进行了突袭，并逮捕了两个人。
克里周五早间会见法国外长法比尤斯，之后在爱丽舍宫的庭院中与法国总统奥朗德拥抱。
“我相信你知道美国人民的衷心哀悼，你知道我们也承担着你们经历的痛苦和恐惧，”克里周五对奥朗德说道。
“我们需要一起找到正确的应对方式，这也是我们今天会面的目的，除了友谊之外。”克里表示。
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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