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时事要闻 | 2015年 7月 7日 星期二 18:04 BJT

法国一军事基地的爆炸物被盗

路透巴黎7月7日 - 熟悉调查的消息人士周二称，一堆爆炸物、180个雷管和约40颗手榴弹在法国南部城镇Miramas的一个军事基地被盗。

6月26日，一名伊斯兰嫌疑人将其老板斩首，并引爆里昂附近一个工业气体场地，法国随后提升了警戒，但盗窃案还是发生了。

上述消息人士指出，盗贼周一首次出现在Miramas现场。该基地是法国军队外部行动的后勤平台。

无法立即联系到法国军方发言人发表评论。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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