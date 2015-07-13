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时事要闻 | 2015年 7月 13日 星期一 16:31 BJT

武装劫匪在巴黎郊区一服装店绑架10名人质--报导

路透巴黎7月13日 - 法国当地媒体报导称，武装劫匪在巴黎郊外一个购物区的一家服装店绑架了10名人质。

一名警方消息人士确认10名服装店工作人员下落不明，但无法确认他们被绑架为人质的报导。事件发生地点为巴黎大区辖下的上塞纳省（Hauts-de-Seine）。

（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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