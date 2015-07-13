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时事要闻 | 2015年 7月 13日 星期一 17:37 BJT

法国警方从巴黎郊区服装店疏散18人（更新版）

路透巴黎7月13日 - 法国警方消息人士称，警方从劫匪控制的巴黎郊外购物区服装店疏散了18人。

法国媒体之前报导称，武装劫匪绑架了多名人质。

警方无法确认劫匪是否持有武器以及这些人是否被绑架为人质，没有迹象表明这是一次恐怖主义活动。目前不清楚劫匪在哪里。

事件发生地为巴黎西北上塞纳省的Villeneuve-la-Garenne。

（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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