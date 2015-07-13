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时事要闻 | 2015年 7月 13日 星期一 18:56 BJT

法国警方从巴黎郊区服装店疏散18人（更新版 2）

路透巴黎7月13日 - 法国警方消息人士称，警方从劫匪控制的巴黎郊外购物区Primark服装店疏散了18人。

法国媒体报导，三名持武器的男子在警方突袭后在逃。《世界报》在其网站上称，劫持事件中没有人受伤。

警方消息人士表示，没有迹象表明这是一次恐怖主义活动，目前尚不清楚劫匪在哪里以及劫匪有两名还是三名。

警方无法确认这些人是否曾被绑架为人质。

事件发生地为巴黎西北上塞纳省的Villeneuve-la-Garenne。

（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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