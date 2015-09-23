法国总检察长建议地方法官放弃对IMF总裁拉加德的调查--律师

路透巴黎9月23日 - 国际货币基金组织（IMF）总裁拉加德的律师周三称，法国总检察长Jean-Claude Marin建议地方法官放弃对拉加德担任财长期间涉嫌渎职的调查。

去年8月，法国地方法官对拉加德进行正式调查，与她在一笔约4亿欧元（4.45亿美元）赔偿中的角色有关。

商人Tapie是法国前总统萨科齐的支持者，他与里昂信贷银行发生纠纷，后获得赔偿。调查人员对赔偿不恰当的指控进行调查。拉加德当时担任法国财长。

拉加德去年8月称，核心指控是“由于疏忽我可能未能介入阻止仲裁”。她否认自己有错，要求她的律师上诉。

如果地方法官听从Marin的建议，他们将放弃对拉加德的调查。（完）