法国总检察长建议地方法官放弃对IMF总裁拉加德的调查--律师

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透巴黎9月23日 - 国际货币基金组织（IMF）总裁拉加德的律师周三称，法国总检察长Jean-Claude Marin建议地方法官放弃对拉加德担任财长期间涉嫌渎职的调查。
去年8月，法国地方法官对拉加德进行正式调查，与她在一笔约4亿欧元（4.45亿美元）赔偿中的角色有关。
商人Tapie是法国前总统萨科齐的支持者，他与里昂信贷银行发生纠纷，后获得赔偿。调查人员对赔偿不恰当的指控进行调查。拉加德当时担任法国财长。
拉加德去年8月称，核心指控是“由于疏忽我可能未能介入阻止仲裁”。她否认自己有错，要求她的律师上诉。
如果地方法官听从Marin的建议，他们将放弃对拉加德的调查。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。