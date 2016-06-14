“伊斯兰国”宣称对两名法国警官遇害负责（更新版）

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路透巴黎6月14日（记者 Mathieu Rosemain/Chine Labbé） - 一名疑似伊斯兰武装分子在一名法国警官的家门外用刀将其杀害，随后又杀害了这名警官的伴侣。“伊斯兰国”宣称对此事负责，法国政府称此事件为“卑鄙的恐怖袭击”。

凶犯现年25岁，2013年因帮助伊斯兰武装分子前往巴基斯坦而入狱，一直被安全部门监控。

周一晚间凶犯反复用刀刺遇害警官腹部，随后在这名警官的家里将其伴侣和三岁的儿子劫持为人质。这名警官的伴侣是一名行政警官，后被发现死于屋中。法国内政部发言人表示，小男孩没有受伤，但处于惊恐状态中。这名遇害警官的家位于巴黎以西约60公里的玛格楠维尔。

消息人士称，袭击者名为Larossi Abballa，谈判失败后被特警击毙。

“昨天玛格楠维尔发生了一次卑鄙的恐怖袭击，”法国内政部部长卡泽纳夫（Bernard Cazeneuve）在政府紧急会议后表示。

法国总统奥朗德称，杀害警察事件绝对是一次恐怖袭击，并称法国面临极高程度的恐怖主义威胁。

“伊斯兰国”通过其Amaq新闻社宣称对这起袭击负责。“消息人士告诉Amaq，‘伊斯兰国’战士杀了莱米罗市（Les Mureaux ）的警察局副局长和他妻子，”Amaq在其新闻网站称。（完）