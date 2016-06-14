“伊斯兰国”宣称对两名法国警官遇害负责（更新版）

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
（新增更多内容）
路透巴黎6月14日（记者 Mathieu Rosemain/Chine Labbé） - 一名疑似伊斯兰武装分子在一名法国警官的家门外用刀将其杀害，随后又杀害了这名警官的伴侣。“伊斯兰国”宣称对此事负责，法国政府称此事件为“卑鄙的恐怖袭击”。
凶犯现年25岁，2013年因帮助伊斯兰武装分子前往巴基斯坦而入狱，一直被安全部门监控。
周一晚间凶犯反复用刀刺遇害警官腹部，随后在这名警官的家里将其伴侣和三岁的儿子劫持为人质。这名警官的伴侣是一名行政警官，后被发现死于屋中。法国内政部发言人表示，小男孩没有受伤，但处于惊恐状态中。这名遇害警官的家位于巴黎以西约60公里的玛格楠维尔。
消息人士称，袭击者名为Larossi Abballa，谈判失败后被特警击毙。
“昨天玛格楠维尔发生了一次卑鄙的恐怖袭击，”法国内政部部长卡泽纳夫（Bernard Cazeneuve）在政府紧急会议后表示。
法国总统奥朗德称，杀害警察事件绝对是一次恐怖袭击，并称法国面临极高程度的恐怖主义威胁。
“伊斯兰国”通过其Amaq新闻社宣称对这起袭击负责。“消息人士告诉Amaq，‘伊斯兰国’战士杀了莱米罗市（Les Mureaux ）的警察局副局长和他妻子，”Amaq在其新闻网站称。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。