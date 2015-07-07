法国一军事基地的爆炸物被盗

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎7月7日 - 熟悉调查的消息人士周二称，一堆爆炸物、180个雷管和约40颗手榴弹在法国南部城镇Miramas的一个军事基地被盗。
6月26日，一名伊斯兰嫌疑人将其老板斩首，并引爆里昂附近一个工业气体场地，法国随后提升了警戒，但盗窃案还是发生了。
上述消息人士指出，盗贼周一首次出现在Miramas现场。该基地是法国军队外部行动的后勤平台。
无法立即联系到法国军方发言人发表评论。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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