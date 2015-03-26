法国检方怀疑德翼航空客机副驾驶有意让飞机坠毁

四分之一法国选民将在周日总统决选时弃权--民调
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透法国巴黎/塞讷阿尔卑斯3月26日 - 法国检察官周四表示，德翼航空9525航班上年轻的德国副驾驶把自己单独关在驾驶舱内，似乎是他把飞机送上坠毁之路。该客机最后坠毁在阿尔卑斯山区，包括这名驾驶员在内的150人无一生还。
这名飞行员名叫Andreas Lubitz，今年27岁。他在飞行途中控制了飞机并把机长锁在舱外，同时故意让飞机在以每分钟3,000英尺速度飞行的情况下转头下降，脱离巡航高度。
德国警方搜查了Lubitz的住所以寻找证据，看能否为周二空客A320坠机一事提供解释。
这一假设震惊了整个航空界。在检察官宣布消息的数小时内，几家航空公司作出反应，立即修改规定，要求驾驶舱一直要有第二位机组成员在场。这项要求在美国已是明文规定，在欧洲却并非如此。
法德两国官员表示，没有迹象表明Lubitz是恐怖分子，但也没有提供出其它说法来解释他的行为。熟悉他的人称他是位友好的年轻人，并没有显露过危害他人的倾向。
马赛地方检察官Brice Robin表示，Lubitz的行为“我们暂时还看不出动机，不过看上去他可能有意要毁掉这架飞机。”(完)
(编译 郑茵 审校 王丽鑫)
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