奥朗德推动欧元区债券恐失利 因默克尔拒不让步

* 法国总统奥朗德的欧元区债券和银行担保之战恐失败

* 奥朗德在推动成长协议方面将取得小胜

* 奥朗德在危机期间不能冒着和德国撕破脸的风险

路透巴黎6月24日电---法国总统奥朗德(Francois Hollande)本周可能要做好失败的准备,因德国总理默克尔仍坚决反对其通过提供更多融资担保来稳定欧元区的计划.

奥朗德力推银行存款担保来保护欧元区的存款户和各国政府,并推动迈向欧元区共同债券和振兴经济成长的举措.这使得欧盟在6月28-29日所举行的峰会有更大的变数.

奥朗德并支持意大利所推动的由欧元区纾困基金在次级市场买进受困国的主权债,且不必动用紧急程序,藉此来抑制其借款成本并打击投机炒作.

默克尔在欧元区成员国签署更深层的财政整合协议前不考虑上述举措.奥朗德与默克尔之间的公开争论,暗示他会受到明确提醒,只要德国手握支票本就可以发号施令.

奥朗德上周五在罗马的记者会上,就算不是正面道出,但也是意有所指地表示,欧洲必须更加团结,之後各国才能交出国家预算方面的更多主权;但默克尔表示她不会接受不受控的额外义务.

若奥朗德不能使默克尔屈服,一方面可能会使前者在国内的形象受损,另一方面亦可能会引发金融市场担忧.金融市场原本寄望祭出坚决措施以阻止西班牙银行业问题蔓延并支撑欧元.

"目前存在真正的矛盾,欧洲的未来受到威胁,"一位法国经济学家表示,因其非正式地向组建刚五周的法国新政府提供建议,所以不愿具名.

"奥朗德向默克尔施加了最大的压力,但如果默克尔仍不妥协,仅仅同意增长协议,我相信奥朗德将屈服,并会给予默克尔她所想要的.奥朗德不是那种愿意就此陷入角力或严重冲突的人."

奥朗德已邀请默克尔周三(即为期两日布鲁塞尔峰会前夕)到巴黎出席工作晚宴,为化解双方巨大的分歧做出最後的努力.

"我们将与德国夥伴一起努力达成折衷,直到最後时刻,"一位法国消息人士周日表示.

在目前情势下,本次欧盟峰会料将就奥朗德促进经济成长提案达成一致,包括发行价值1,300亿欧元(1,629.6亿美元)的欧洲共同债券以支持基础设施项目,调整欧盟地区发展基金的投资方向,以及增加欧洲投资银行的资本金以扩大其火力.

作为回报,奥朗德预计会同意默克尔提出的10年期路线图,以深化17个欧元区国家的政治暨财政一体化.

欧洲增长协议应会让奥朗德挽回一些面子,而加深欧洲一体化的强烈信号有望让欧盟领导人从不耐烦的金融市场手中争取到一些时间.

但奥朗德呼吁采取措施迈向创建欧洲共同债券势必遭遇挫折,这是他在5月份首次登上欧洲舞台时提出的最重要构想.

双方的消息人士表示,默克尔尚未松动其反对欧元区共同债券的立场,且不会通过同意采用短期"欧洲国库券"的做法来向奥朗德让步.

默克尔也反对奥朗德有关设立一个偿债基金的建议,此举旨在限制和管理超过国内生产总值(GDP)60%水平的公共债务,担忧此举被视作在2013年德国联邦选举前签署空白支票.

这场僵局正令欧元区以外的人感到不耐,因为欧债危机加剧已让全球经济成长元气大伤.

"这真的很严重,我们已经走到绝处,"一位资深外交人士说.此番话反应出非欧元区国家的看法."我们必须看到欧元区采取行动,看到他们支持其银行业,让防火墙就位,互相帮助处理债务.这是唯一恢复市场信心的方法."

**互探立场**

奥朗德带着总统大选胜选後的信心,决心展现他能在德国面前抬头挺胸,不像前任总统萨科齐被人认为老是让默克尔牵着鼻子走.

不过评论家认为奥朗德可能过度高估自己.

前法国外交部长朱佩本周指出,美国与中国对法德僵局已经耐心渐失.

"欧洲已经因意见分歧而饱受外界指指点点,这种杂音其实是记警钟,"他说.

假设奥朗德在欧盟峰会上如愿以偿,敲定了经济增长协定,并在银行业联盟议题上取得进展,那他将需要寻求议会支持欧盟预算纪律条约,支持交出更多财政和经济政策主权.而默克尔仍展现出老大地位.

在曾让他的社会党产生分歧的问题上,奥朗德面临着取信欧元怀疑论者的挑战.但他不能冒着被看作是财政整合绊脚石的风险.当前财政整合被视为关乎欧元区命运的关键.

奥朗德有关预算纪律的言论已经让评级机构感到担忧,因此他必须避免跟德国渐行渐远,跟负债累累的南方国家走得太近.

他放弃了提高法国赤字目标灵活性的初步设想,但抵制欧洲和市场要求法国像德国那样改革劳动力市场和福利体系的压力.

上述法国经济学家称:"他刚刚上任,所以正在试探.但很快他就会跟默克尔站到统一战线."

上周默克尔强调法国经济疲软,强烈提醒了奥朗德德国在欧洲的老大地位.

德国外交消息人士表示,态度强硬没有给奥朗德带来任何好处.他称,"我们将达成妥协."(完)

--编译 戴素萍/兰秀娟/肖群英/李婷仪/程琳;审校 张涛/张明钧

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