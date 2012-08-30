法国承诺与德国共同化解欧元区危机

路透法国茹伊昂若萨8月29日电---法国政府周三承诺在欧洲问题上与德国进行密切合作,公开表明与德国保持一致,希望消除有关法国站在南欧国家一边反对财政紧缩的传言.

法国总理艾罗表示,为解决债务危机,政府决心同德国一道加强欧洲内部的经济治理--这是德国的一贯要求,但法国执政党内部却对此意见不一,许多人不愿将更多权力让予欧盟.

意大利和西班牙等负债沉重的国家面临进一步紧缩财政的要求时,法国总统奥朗德对其表示同情,他的这一做法引起某些人的忧虑,担心他不能与德国总理默克尔保持足够的一致.

但艾罗表示,法国非常重视与德国的关系.

"只有法德达成一致,欧洲的建设才有可能步入新阶段,"艾罗在法国企业组织Medef的年会上表示.

但艾罗亦表示,法德两国在制定加强经济联合的计划时,也不能无视其他欧盟成员国的意见.他补充说,尤其是意大利,必须起到"重要作用".(完)

--编译 郑茵;审校 蔡美珍

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