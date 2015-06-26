法国南部工业场地发生爆炸 现场发现一具被斩首的尸体（更新版）

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路透巴黎6月26日 - 据法国警方消息人士和法国媒体称，身份不明者驾车冲入法国东南部一家美国天然气公司的场地，引爆了燃气罐，造成一人死亡，数人受伤。此次袭击明显带有伊斯兰武装分子袭击特征。

法国媒体称，现场发现一个被砍下的头，还有一面有伊斯兰文字的旗帜。一位警方知情人士称，他不能确认头颅是被斩下的，但现场看上去是如此。一位当地官员向BFMTV电视台表示，一名嫌疑人已被逮捕。

如果确认为袭击，这将是今年法国第二次发生这类重大袭击事件。今年1月伊斯兰枪手袭击了讽刺风格周刊《查理周刊》(Charlie Hebdo)总部和一家犹太食品店，造成17人死亡。

法国工业气体技术公司Air Liquides的发言人表示，事发地属于总部设在美国的同业Air Products(APD.N)。

法国内政部长卡泽纳夫(Bernard Cazeneuve)正在前往该地点。该处位于圣昆廷-法拉维耶(Saint-Quentin-Fallavier)镇，在里昂市东南大约30公里。

当地报纸Le Dauphine报导，有一颗被切割下来的头颅被挂在该地点的铁丝网上。报导还称，一辆小汽车在当地时间上午不到10点(0800GMT)的时候强行驶入该公司场地，并企图撞击储气罐。(完)

(编译 王红英/王颖；审校 高琦/蔡美珍)

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