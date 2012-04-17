萨科齐否认曾欲向卡扎菲出售反应堆

意大利前总理伦齐辞去民主党党魁 将谋求再次获选
路透罗马2月19日 - 前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周日辞去执政的民主党(PD)党魁一职，为党内的权力争夺铺路，届时他将迎战对手的挑战。伦齐的党内敌手扬言要撕裂这个中间偏左的政党。
路透巴黎4月17日电---法国总统萨科齐周二否认核电集团Areva(AREVA.PA)前首席执行官Anne Lauvergeon的指控；Lauvergeon上周二在接受L'Express网站采访时称，萨科齐曾试图向利比亚前领导人卡扎菲出售核反应堆。
“从来就没有出售反应堆给卡扎菲的事情。”萨科齐对France Inter电台表示。
Lauvergeon被称为“原子Anne”，曾任法国前总统、社会党人密特朗的高级助手，如果奥朗德领导的社会党获胜，Lauvergeon可能出任部长。
Lauvergeon的指控被看作是一种政治手段。奥朗德在大选民调中以两位数领先萨科齐。周日将开始大选第一轮投票，5月6日将进行最终投票。
“请允许我告诉你们，如果世界上有哪个领导人不曾与卡扎菲打交道，并导致他下台和遭受厄运，那就是我。”萨科齐说道。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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