萨科齐称大选失利将退出政坛

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透巴黎3月8日电---法国总统萨科齐周四称，将尽全力参加4-5月的总统竞选；如果不能连任，将退出政坛。
防爆警察使用催泪瓦斯驱散Saint-Just-Saint-Rambert镇上200名抗议者，其中多数为年轻人。萨科齐将在这里举行竞选集会。
第一轮大选投票开始前六周进行的民调显示，萨科齐仍远落後于社会党总统候选人奥朗德（Francois Hollande）。萨科齐指出，奥朗德缺乏内阁和国际事务经验，在眼下经济不景气时期是个问题。
“当我看到奥朗德的计划时，我有些担忧......而且我担心在目前不景气时期，他缺乏经验。但如果法国人不信任我，我还会继续政治生涯吗？答案是不会。”萨科齐对RMC广播电台说道。
“我将全力以赴赢得你们的信心，保护你们，领导你们，建设一个强大的法国；如果你们不选择我，我将退出政坛。”萨科齐表示。
萨科齐的夫人布吕尼称，萨科齐已经全身心地投入工作中；如果连任，他将继续全力投入；如果失败，他将别无选择，只能退出。
“不当总统他还能在政坛做什麽呢？难道回去当部长或是市长？布吕尼在法国对话节目《C a Vous》上说道，并表示为萨科齐的健康状况担忧，因他工作时间很长。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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