萨科齐称大选失利将退出政坛

路透巴黎3月8日电---法国总统萨科齐周四称，将尽全力参加4-5月的总统竞选；如果不能连任，将退出政坛。

防爆警察使用催泪瓦斯驱散Saint-Just-Saint-Rambert镇上200名抗议者，其中多数为年轻人。萨科齐将在这里举行竞选集会。

第一轮大选投票开始前六周进行的民调显示，萨科齐仍远落後于社会党总统候选人奥朗德（Francois Hollande）。萨科齐指出，奥朗德缺乏内阁和国际事务经验，在眼下经济不景气时期是个问题。

“当我看到奥朗德的计划时，我有些担忧......而且我担心在目前不景气时期，他缺乏经验。但如果法国人不信任我，我还会继续政治生涯吗？答案是不会。”萨科齐对RMC广播电台说道。

“我将全力以赴赢得你们的信心，保护你们，领导你们，建设一个强大的法国；如果你们不选择我，我将退出政坛。”萨科齐表示。

萨科齐的夫人布吕尼称，萨科齐已经全身心地投入工作中；如果连任，他将继续全力投入；如果失败，他将别无选择，只能退出。

“不当总统他还能在政坛做什麽呢？难道回去当部长或是市长？布吕尼在法国对话节目《C a Vous》上说道，并表示为萨科齐的健康状况担忧，因他工作时间很长。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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