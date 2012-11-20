法国称欧盟削减预算须考虑经济增长

* 欧盟预算谈判"并非只削减支出"--法国

* 削减欧盟农业补贴的建议"无法接受"

* 英国扬言要在11月22-23日的峰会上投否决票

路透巴黎11月19日电---法国周一表示,欧盟领导人必须避免削减欧盟的七年支出计划,因为这可能会挫伤脆弱的经济增长.三天之後,欧盟将举行峰会,而英国将牵头要求大幅削减预算支出.

法国欧盟事务部长Bernard Cazeneuve告诉路透,该国不能接受削减欧盟农业补贴的建议,并誓言要推动对英国和其他北欧国家享受的欧盟预算还款重新进行审议.

他的讲话突显出欧盟27国距离达成协议仍很遥远.周四欧盟峰会将在布鲁塞尔拉开序幕,英国、德国和瑞典希望将欧盟执委会提议的1万亿欧元2014-2020支出方案最高砍掉2,000亿欧元(2,563亿美元).

"我们希望欧洲有个充足的预算,但不希望我们的出资影响到法国降低公共部门赤字的承诺,"Cazeneuve表示.法国的目标是要降低净借款与经济产出之比,目前的水平为4.5%.

"削减预算不能是谈判的唯一目标.欧洲也需要一个能使经济获得增长的预算,"Cazeneuve表示.上周公共的数据显示,欧元区已经陷入自2009年以来的第二次衰退.

Cazeneuve也重申法国反对上周欧洲理事会主席范龙佩发布的协议草案,该草案将欧盟共同农业政策(Common Agricultural Policy,CAP)预算削减约250亿欧元,而法国农场业者长期以来是该项政策的最大受益者.

**英国威胁要否决**

英国首相卡梅伦已经扬言要直接否决欧盟的七年支出预算,他表示鉴於各国政府都在削减支出,并作为缓解欧洲危机措施的一部分,欧盟也应当限制支出.

另一个争论的焦点,则是卡梅伦将要扞卫前首相撒切尔夫人在1984年争取到的36亿欧元欧盟还款,而法国一直持反对意见.

"我们认为应当对还款重新进行审议,因为这既不清楚,也不透明和公平,"Cazeneuve表示.除英国之外,德国、瑞典和荷兰也享受到欧盟还款,但份额较小.

卡梅伦在党内面临欧元怀疑论者的压力越来越大,敦促其要求欧盟大幅削减支出,欧盟官员在研究绕开英国否决的方案,因为英国的否决可能使欧盟的在支出方案陷入混乱.

外交人士表示,在英国之外的欧盟26国中推进协议,虽然法律上很复杂,但要好於很多年陷入僵局.

"这不是我们想要的结果,我们这样做就是为了避免这样的结果,"Cazeneuve在被问及仅在26个成员国中达成协议是否可能时表示.

"另一方面,欧洲需要一个令人期盼的预算方案.我们等峰会结束後再看形势如何."(完)

--编译 李春喜; 审校 高琦

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。