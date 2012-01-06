法国债券标售需求坚实 但欧元压力未解市场焦点转至二线

路透巴黎1月5日电---尽管法国恐有丢掉AAA级别主权债信评级之虞,但该国2012年首次公债标售仍然收获坚实需求,收益率仅微幅上升.不过这并不足以阻止多数欧洲债券市场走软,因欧元区二线国家令投资者感到不安.

更加脆弱的欧元区经济体--意大利和西班牙将於下周标售公债,或许是检验投资者对该地区兴趣高低的更有力考验.

投资者之前认为,此次10年期和30年期的长期政府债券(OAT)标售或许会透露出法国经济放缓、大选在即和AAA评级恐怕不保正破坏市场对该国债券胃口的迹象.

然而,此次标售获得接近两倍的投标倍数,售债规模达到预估区间的顶端79.6亿欧元(103亿美元),并且收益率只是略微上涨.

指标2012年10月到期的债券得标收益率微涨至3.29%,高於上次12月1日标售时的3.18%,但基本符合略高於3.3%的二级市场收益率水平.

法兰克福DZ Bank策略师Michael Leister说道:"整体上这是一次非常坚稳的标售.应该足以暂时驱散围绕法国融资能力的忧虑情绪."

不过,标售结束後,法国10年期公债较可比德债利差随即走阔,与二线公债走势相仿,因市场焦点转到了意大利与西班牙.

下周意大利与西班牙标债,被视作今年欧元区国家融资能力面临的首次重大考验.意大利单单2012年前四个月就需支付1,000亿欧元本息.(完)

--编译 程琳;审校 吴云凌

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