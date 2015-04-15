法国自订减赤目标低于欧盟要求 可能引发成员国摩擦

路透巴黎4月15日 - 法国政府周三称，为了维护经济增长，2016和2017年结构性预算赤字削减目标将低于欧盟执委会所要求的水平。

法国官员表示，欧盟所要求的赤字削减目标太高。结构性赤字是排除了经济周期影响后的结果。法国政府的这种立场可能引发该国和欧元区其他国家之间新的摩擦，此前法国就赤字问题赢得了两年的宽限期。

“我们的策略是按照计划使经济恢复长期增长...以推动增长并促进就业，”法国财长萨潘在新闻简报会上说。

在一个欧元区成员提交至执委会的所谓的稳定计划中，法国政府称，他们计划在今年以及未来两年，每年削减结构性赤字幅度相当于国内生产总值(GDP)的0.5%。

欧盟执委会曾表示，法国2015年必须将结构性赤字削减0.5%，2016和2017年分别削减0.8%和0.9%。

法国政府上周已宣布整体公共赤字目标，计划到2017年让赤字/GDP之比按预期降到欧盟规定的3%以下。在这方面，法国未来三年的减赤力度都比欧盟最新预估要大。

虽然法国希望在减赤方面能够因为欧元和油价疲软、以及债务利率偏低而做得更好，但其仍维持今年经济增长1%的预估，并将2016和2017年的增长预估均小幅调降至1.5%。

官员们认为，法国2015年预算需额外节省40亿欧元支出，才能达成欧盟要求。

其中多数将来源于公共债务利率下降，以及在公共行政方面额外节省相似金额。另一部分将来自于削减社会保障和保健支出。法国亦打算2016年额外节省50亿欧元开支。(完)

(编译 秦德兴/艾茂林; 审校 张明钧)

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