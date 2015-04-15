法国自订减赤目标低于欧盟要求 可能引发成员国摩擦

日本财务大臣称美国升息可能引发新兴市场“资本外逃”
他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
路透巴黎4月15日 - 法国政府周三称，为了维护经济增长，2016和2017年结构性预算赤字削减目标将低于欧盟执委会所要求的水平。
法国官员表示，欧盟所要求的赤字削减目标太高。结构性赤字是排除了经济周期影响后的结果。法国政府的这种立场可能引发该国和欧元区其他国家之间新的摩擦，此前法国就赤字问题赢得了两年的宽限期。
“我们的策略是按照计划使经济恢复长期增长...以推动增长并促进就业，”法国财长萨潘在新闻简报会上说。
在一个欧元区成员提交至执委会的所谓的稳定计划中，法国政府称，他们计划在今年以及未来两年，每年削减结构性赤字幅度相当于国内生产总值(GDP)的0.5%。
欧盟执委会曾表示，法国2015年必须将结构性赤字削减0.5%，2016和2017年分别削减0.8%和0.9%。
法国政府上周已宣布整体公共赤字目标，计划到2017年让赤字/GDP之比按预期降到欧盟规定的3%以下。在这方面，法国未来三年的减赤力度都比欧盟最新预估要大。
虽然法国希望在减赤方面能够因为欧元和油价疲软、以及债务利率偏低而做得更好，但其仍维持今年经济增长1%的预估，并将2016和2017年的增长预估均小幅调降至1.5%。
官员们认为，法国2015年预算需额外节省40亿欧元支出，才能达成欧盟要求。
其中多数将来源于公共债务利率下降，以及在公共行政方面额外节省相似金额。另一部分将来自于削减社会保障和保健支出。法国亦打算2016年额外节省50亿欧元开支。(完)
(编译 秦德兴/艾茂林; 审校 张明钧)
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他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
“由于日本经济正在成长，而且将继续以远高于潜力水平的速度成长，产出缺口将在未来数月及数年持续改善。那会强化薪资及物价上升压力，”黑田东彦在一个记者会上表示。
路透横滨5月5日 - 亚洲主要经济体的财长和央行官员周五警告称，向保护主义转变对全球经济增长构成下行风险。 来自日本、中国、韩国及东盟国家的决策官员在亚洲开发银行会议的间隙召开峰会，随后发表声明发出了上述警告。 “不确定性的来源包括政策的向内转变，其中包括向保护主义转移、金融收紧超过预期等，”这些官员们在联合声明中称。 他们还补充说，亚洲的决策者致力于支持开放的多边贸易和投资。(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)