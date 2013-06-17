法国同意欧美开展自由贸易谈判

* 华盛顿和布鲁塞尔希望在2014年底前达成自由贸易协议

* 法国试图保护本国文化免于受到好莱坞文化的侵入

* 巴黎曾威胁阻止谈判进行，除非谈判不包括音像产业

路透卢森堡6月14日 - 法国周五同意欧盟启动与美国的自由贸易谈判，此前欧盟成员国满足了该国保护电影和网络娱乐产业免于受到好莱坞和硅谷势力侵袭的要求。

历经12个小时的谈判之后，欧盟官员宣布，27个欧盟成员国的贸易部长们终于同意授权欧盟与美国展开自由贸易谈判。

外交官员称，欧盟各成员国贸易部长们与本国元首，包括法国总统奥朗德(Francois Hollande)、英国首相卡梅伦和德国总理梅克尔等通电话后，才取得了上述突破性进展。

巴黎曾拒绝与其他26个成员国一样同意启动谈判，除非谈判不包括电视、电影和日益发展的网络媒体。

欧盟贸易执委卡瑞德古特(Karel de Gucht)得到的最终授权，并不包括音像产业。不过欧盟执委会有权在稍后阶段要求成员国赋予其更广泛的授权。卡瑞德古特将负责此次自由贸易谈判。

“我可以接受这点，”卡瑞德古特在记者会上说。

法国贸易部长Nicole Bricq称“白纸黑字写得很清楚”谈判不包括文化产业。

“我们感到满意，但我不想把这称为一场胜利，”她在周五晚间达成授权协议后对记者表示。

欧盟和美国每天的贸易额将近30亿美元，若双方达成自由贸易协议，则每年为各自经济创造的价值将超过1,000亿美元，对于正在摆脱低增长或零增长、且热衷于创造就业的两者来说，这一前景非常具有吸引力。

美国和欧盟加在一起，占全球经济产出的一半，以及全球贸易的三分之一。

**在G8峰会启动自由贸易谈判**

欧盟领导人和美国总统奥巴马计划利用下周八国集团(G8)峰会的机会启动自由贸易谈判。双方谈判代表打算在明年年底前完成谈判。

提倡自由贸易的德国和英国曾辩称，将某一产业剔除在自由贸易谈判之外可能促使美国采取类似做法，比如保护其船运产业。

不过德国和英国也表示，鉴于自由贸易能够带来的经济利益，推动谈判进行至关重要，特别是在西欧大部分地区都处在衰退的情况下。欧美若谈判成功，将达成全球最大的自由贸易协议。

“这具有历史意义，”瑞典贸易部长Ewa Bjorling满意地说道，“欧盟执委会现在得到了很宽泛的授权。”

美国也曾表示，希望得到尽可能宽泛的谈判授权。

“我们不认为把新的视听领域配额独立出来再开始协商会有所助益，”华盛顿美国贸易代表的发言人表示。

欧盟需要得到法国的支持，不只是因为法国是欧洲第二大经济体，而且还在于根据欧盟规定，涉及文化领域的贸易协议需要获得所有成员国的一致支持。

法国作为电影的发源地，在长达逾一个世纪的保持着出产受观众热捧的电影这一引以为豪的传统，而且在电影行业注入的公共资金超过所有其他欧盟成员国。

欧盟视听领域规模达170亿欧元，并带来100万个就业机会。

美国对欧盟出口的音乐、电影、广播和电视节目远超其引进规模。从2004至2011年间，美国在该领域的顺差平均每年为15亿欧元。

法国担心，随着已经被美国科技企业主导的数码和互联网服务愈发普遍，若达成贸易协议只会加剧这种失衡。(完)

(编译 杜明霞/李爽 审校 郑茵/张明钧)

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