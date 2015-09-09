法国称欧洲接纳所有难民将是“伊斯兰国”的胜利

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透巴黎9月8日 - 法国周二警告称，欧洲接纳所有被“伊斯兰国”武装分子迫害的叙利亚和伊拉克难民是个错误，呼吁制定行动计划，确保在危机加剧中维持中东的多元性。
来自伊拉克、约旦、土耳其和黎巴嫩等约60个国家的部长们周二在巴黎召开会议，制定意在缓解难民回归、鼓励地区政府让少数民族参政的措施，并确保反人类的罪行受到惩罚。
“这很不容易，但如果所有难民前往欧洲或其它地方，那么伊斯兰国就赢了，”法国外长法比尤斯对RTL电台说道。
“（这次会议的）目的是让中东还是中东，这意味着中东仍将保持多元化，有基督徒和雅兹迪教徒等。”
法国外交官们表示，会议还应做出经济承诺，用于改善邻国难民的处境，包括重建基础设施、恢复基本服务和培训当地警察等。
“存在人道主义紧迫性，”法国总统奥朗德在会议开始时说道。
“如果我们不向欢迎（难民）的国家提供更多帮助，如果我们不向难民营内或背井离乡前往邻国的家庭提供更多支持，那么不仅会发生惨剧……还会出现这种大规模出逃的现象。”(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”