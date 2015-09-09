法国称欧洲接纳所有难民将是“伊斯兰国”的胜利

路透巴黎9月8日 - 法国周二警告称，欧洲接纳所有被“伊斯兰国”武装分子迫害的叙利亚和伊拉克难民是个错误，呼吁制定行动计划，确保在危机加剧中维持中东的多元性。

来自伊拉克、约旦、土耳其和黎巴嫩等约60个国家的部长们周二在巴黎召开会议，制定意在缓解难民回归、鼓励地区政府让少数民族参政的措施，并确保反人类的罪行受到惩罚。

“这很不容易，但如果所有难民前往欧洲或其它地方，那么伊斯兰国就赢了，”法国外长法比尤斯对RTL电台说道。

“（这次会议的）目的是让中东还是中东，这意味着中东仍将保持多元化，有基督徒和雅兹迪教徒等。”

法国外交官们表示，会议还应做出经济承诺，用于改善邻国难民的处境，包括重建基础设施、恢复基本服务和培训当地警察等。

“存在人道主义紧迫性，”法国总统奥朗德在会议开始时说道。