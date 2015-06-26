版本:
中国
时事要闻 | 2015年 6月 26日 星期五 17:30 BJT

法国东南部发生爆炸 一人被斩首数人受伤--媒体

路透巴黎6月26日 - 法国警方消息人士周五表示，不明身份者在法国东南部的一家公司附近引爆燃气罐，造成一人死亡，数人受伤。

法国媒体称，现场发现一具被斩首的尸体，还有一面有伊斯兰文字的旗帜。

据称，法国内政部长Bernard Cazeneuve正赶往现场。(完)

(编译 李春喜 审校 王洋)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐