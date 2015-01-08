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时事要闻 | 2015年 1月 8日 星期四 18:30 BJT

法国东部一清真寺旁烤肉店发生爆炸 警方消息称疑似犯罪行为

路透巴黎1月8日 - 警方消息人士告诉路透，周四凌晨法国东部Villefrance-sur-Saone一处清真寺附近的烤肉店发生爆炸。

“玻璃被炸碎了。这家烤肉店在一个清真寺旁边。”这名消息人士称，并表示这疑似一起犯罪活动。

法国媒体报导称无人员受伤。

《查理周刊》巴黎总部周三遭恐怖袭击，12人死亡，法国已经处于高度戒备状态。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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