法国东部一清真寺旁烤肉店发生爆炸 警方消息称疑似犯罪行为

美国内政部长签署命令 要求制定新的近海开发计划
路透休斯顿5月1日 - 美国内政部长辛克周一签署命令，要求美国海洋能源管理局(Bureau of Ocean Energy Management)制定一项开发美国外大陆架的五年新计划。
路透巴黎1月8日 - 警方消息人士告诉路透，周四凌晨法国东部Villefrance-sur-Saone一处清真寺附近的烤肉店发生爆炸。
“玻璃被炸碎了。这家烤肉店在一个清真寺旁边。”这名消息人士称，并表示这疑似一起犯罪活动。
法国媒体报导称无人员受伤。
《查理周刊》巴黎总部周三遭恐怖袭击，12人死亡，法国已经处于高度戒备状态。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透休斯顿5月1日 - 美国内政部长辛克周一签署命令，要求美国海洋能源管理局(Bureau of Ocean Energy Management)制定一项开发美国外大陆架的五年新计划。
路透华盛顿/首尔5月1日 - 美国总统特朗普周一提出会见朝鲜领导人金正恩的可能性，称将很荣幸在合适的情况下与这位年轻的领导人见面。而与此同时，朝鲜方面却暗示将继续进行核武试验。
路透首尔5月1日 - 朝鲜周一暗示将继续进行核武试验，称面对美国的侵略和歇斯底里，该国将“在任何时候不断”将核力量提高到“最大化”。