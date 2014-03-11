法国外长称最快或本周制裁俄罗斯

路透巴黎3月11日 -法国外交部长法比尤斯周二表示，若俄罗斯方面不对平息乌克兰危机的提议做出回应，则可能最快本周就对俄罗斯进行制裁。

法比尤斯在接受电台FranceInter采访时称，克里米亚地区定于3月16日进行是否加入俄罗斯的公投是违法的，俄罗斯将克里米亚地区并入的行为也是不合法的。

“唯一的合法投票是5月25日选举乌克兰总统。3月16日的投票没有法律效力，”法比尤斯表示。(完)

(编译 田建华; 审校 蔡美珍)

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