法国政府为通用电器收购阿尔斯通开绿灯

国际原油价格上涨 因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透巴黎11月5日 - 法国政府周三批准通用电气(GE.N)以124亿欧元(156亿美元)收购阿尔斯通(ALSO.PA)多数电力业务的计划。
法国经济部长马克龙在一份声明中称，政府将启动程序，等通用电气与阿尔斯通的交易全部完成后，政府将从股东Bouygues(BOUY.PA)购买阿尔斯通至多20%的股权。(完)
(编译 王丽鑫; 审校 李春喜)
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路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心全球贸易。
路透伦敦/米兰4月28日 - 欧洲股市周五受投资者获利了结拖累收低，但本周表现为12月来最好，因政治担忧缓和，且券商预期公司获利成长强劲，对股市估值提供支持。