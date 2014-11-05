法国政府为通用电器收购阿尔斯通开绿灯

路透巴黎11月5日 - 法国政府周三批准通用电气(GE.N)以124亿欧元(156亿美元)收购阿尔斯通(ALSO.PA)多数电力业务的计划。

法国经济部长马克龙在一份声明中称，政府将启动程序，等通用电气与阿尔斯通的交易全部完成后，政府将从股东Bouygues(BOUY.PA)购买阿尔斯通至多20%的股权。(完)

(编译 王丽鑫; 审校 李春喜)

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