法国总统称希腊与西班牙为留在欧元区付出了“沉重代价”

特朗普亲自巩固党内支持修订版医改案 美国众议院周四将进行表决
路透华盛顿5月3日 - 美国共和党人推翻奥巴马医改法案的混乱局面可能取得突破。三名温和派议员周三在白宫与特朗普进行会议后称可能通过一项修正议案。但医改前路仍困难重重。
路透巴黎1月5日 - 法国总统奥朗德周一表示，包括西班牙和希腊在内的一些国家为留在欧元区付出了沉重代价，“应由希腊人”决定现在是否继续留在区内。
他在接受France Inter电台采访时发表上述言论，是对周末媒体的一篇报导做出回应。该报导称，德国政府认为欧元区现在能够应对希腊“退出”欧元区。
奥朗德重申欧元区需要更加侧重经济成长，不应热衷于降低赤字。他还表示，“欧洲不能继续带着撙节的标签”。(完)
(编译 张涛；审校 白云)
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路透华盛顿5月3日 - 美国共和党人推翻奥巴马医改法案的混乱局面可能取得突破。三名温和派议员周三在白宫与特朗普进行会议后称可能通过一项修正议案。但医改前路仍困难重重。
路透华盛顿5月3日 - 美国国务卿蒂勒森周三向他下属们简要说明了如何将特朗普的“美国优先”战略转化为外交政策，但并没有论及特朗普政府提出的预算削减问题。预算问题让许多外交官忧心不已。
路透北京5月3日 - 据新华社报道，中国国家主席习近平与菲律宾总统杜特尔特周三通电话，谈论了朝鲜半岛局势。 报道并未提供进一步细节。(完) (编译 王兴亚；审校 艾茂林)