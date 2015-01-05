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时事要闻 | 2015年 1月 5日 星期一 16:34 BJT

法国总统称希腊与西班牙为留在欧元区付出了“沉重代价”

路透巴黎1月5日 - 法国总统奥朗德周一表示，包括西班牙和希腊在内的一些国家为留在欧元区付出了沉重代价，“应由希腊人”决定现在是否继续留在区内。

他在接受France Inter电台采访时发表上述言论，是对周末媒体的一篇报导做出回应。该报导称，德国政府认为欧元区现在能够应对希腊“退出”欧元区。

奥朗德重申欧元区需要更加侧重经济成长，不应热衷于降低赤字。他还表示，“欧洲不能继续带着撙节的标签”。(完)

(编译 张涛；审校 白云)

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