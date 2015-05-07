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国际财经 | 2015年 5月 7日 星期四 17:00 BJT

法国财长称希腊将留在欧元区 寄望下周一会议取得进展

路透布鲁塞尔5月7日 - 法国财长萨潘周四表示，希腊不会离开欧元区，下周一的欧元区财长会议中，希腊和债权人之间应该会在朝妥协迈进上有进展。

在对欧洲议会金融委员会的发言中，萨潘谈及欧元集团会议时称，“可能不会达成绝对意义上的协议，但我希望5月11号成为积极的一天，向外界表明协商进展顺利，将会找到解决方案。”(完)

(编译 李春喜 审校 张明钧)

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