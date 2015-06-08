法国财长称希腊脱欧“不是问题”

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透巴黎6月8日 - 法国财长萨潘周一称，希腊退出欧元区对欧元区经济或金融而言“算不上严重”，但却有损欧洲一体化大业。
“希腊脱离欧元区对我们而言不是问题，从金融或经济角度来说似乎并不严重，”萨潘告诉RTL电台。
“但是，对于‘欧洲工程’而言却是一个沉重打击，因为该工程不是要越变越小，也不愿看到成员被剔除在外，而是要不断壮大队伍，欢迎更多加入者，”他补充称。
这番言论是不同寻常的直率。近日相对于德国或一些其他欧元区成员国的强硬立场，法国、尤其是西班牙更多表达了对希腊的理解。(完)
(编译 刘秀红；审校 高琦)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。