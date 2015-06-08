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国际财经 | 2015年 6月 9日 星期二 07:25 BJT

法国财长称希腊脱欧“不是问题”

路透巴黎6月8日 - 法国财长萨潘周一称，希腊退出欧元区对欧元区经济或金融而言“算不上严重”，但却有损欧洲一体化大业。

“希腊脱离欧元区对我们而言不是问题，从金融或经济角度来说似乎并不严重，”萨潘告诉RTL电台。

“但是，对于‘欧洲工程’而言却是一个沉重打击，因为该工程不是要越变越小，也不愿看到成员被剔除在外，而是要不断壮大队伍，欢迎更多加入者，”他补充称。

这番言论是不同寻常的直率。近日相对于德国或一些其他欧元区成员国的强硬立场，法国、尤其是西班牙更多表达了对希腊的理解。(完)

(编译 刘秀红；审校 高琦)

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