奥朗德任命法国新政府 温和左翼人士占主导

路透巴黎5月16日电---法国总统奥朗德周三任命了温和左翼人士占据主导的政府,法国社会党领袖奥布里称,她不会加入新内阁.

周二宣誓就职的奥朗德任命莫斯可维西为财政部长,法比约斯为外交部长,总理一职由Jean-Marc Ayrault担任,三人都是社会党人.奥朗德是法国17年来第一位社会党总统.

Ayrault称,新一届政府中,男女部长各占17位,在法国历史上首次实现性别平衡,这些人中的大多数从前都未担任过部长.新内阁周四将举行首次会议,会上将兑现内阁成员减薪30%的承诺.

法国国会大选6月17日结束时,内阁可能还会变化.内阁周四第一次会议恰逢法国公共假期,随後奥朗德将去美国参加八国集团(G8)和北大西洋公约组织(NATO)的峰会.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张荻

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