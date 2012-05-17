奥朗德任命法国新政府 温和左翼人士占主导

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透巴黎5月16日电---法国总统奥朗德周三任命了温和左翼人士占据主导的政府,法国社会党领袖奥布里称,她不会加入新内阁.
周二宣誓就职的奥朗德任命莫斯可维西为财政部长,法比约斯为外交部长,总理一职由Jean-Marc Ayrault担任,三人都是社会党人.奥朗德是法国17年来第一位社会党总统.
Ayrault称,新一届政府中,男女部长各占17位,在法国历史上首次实现性别平衡,这些人中的大多数从前都未担任过部长.新内阁周四将举行首次会议,会上将兑现内阁成员减薪30%的承诺.
法国国会大选6月17日结束时,内阁可能还会变化.内阁周四第一次会议恰逢法国公共假期,随後奥朗德将去美国参加八国集团(G8)和北大西洋公约组织(NATO)的峰会.(完)
--编译 兰秀娟;审校 张荻
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。