法国检察官要求把协助逃税的汇丰银行瑞士分支送上法庭受审

路透巴黎3月13日 - 司法界一名消息人士周五表示，法国一位检察官已要求把遭指控帮助富有客户逃税的汇丰银行(HSBA.L)瑞士分支送上法庭受审。

上月地方法院的调查结束后，让汇丰瑞士分支在法国面临审判的司法程序向前更推进了一步。

该行有一个月的时间可以回覆。届时是否把该行送上法庭审理就由地方法院定夺。(完)

(编译 李婷仪 审校 龚芳)

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