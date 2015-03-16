法国检察官要求把协助逃税的汇丰银行瑞士分支送上法庭受审

欧央行副总裁警告称银行“不受控制”的信贷创造能力恐造成泡沫
路透法兰克福5月11日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周四表示，银行业者将同一资产多次抵押以产生信贷的能力“不受控制”，必须加以约束，否则有可能产生新的金融泡沫。
路透巴黎3月13日 - 司法界一名消息人士周五表示，法国一位检察官已要求把遭指控帮助富有客户逃税的汇丰银行(HSBA.L)瑞士分支送上法庭受审。
上月地方法院的调查结束后，让汇丰瑞士分支在法国面临审判的司法程序向前更推进了一步。
该行有一个月的时间可以回覆。届时是否把该行送上法庭审理就由地方法院定夺。(完)
(编译 李婷仪 审校 龚芳)
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