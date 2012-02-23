卡恩再陷招妓风波 接受传讯後获释

路透法国里尔2月22日电(记者 Pierre Savary)---国际货币基金组织(IMF)前总裁卡恩(Dominique Strauss-Kahn)周三从当地警察局获释。此前他因招妓丑闻被警方扣留，接受了两天的讯问。

法庭称，卡恩还必须与一名法官碰面，接受进一步的讯问，但未给出日期。

去年5月，卡恩被控在纽约对一名酒店女服务员性侵未遂，随即，他的法国总统梦和IMF总裁任期均告结束。

调查人员目前正调查卡恩与法国北部城市里尔(Lille)一个卖淫集团的关系。

卡恩的律师Frederique Beaulieu表示：“他回答了所有问题，他能够离开是个好事，如果他回答了所有问题，他获释是很正常的。”

法国《星期日报》(JDD)在其网站上报导称，卡恩将於3月28日与法官碰面。

警方希望确定，卡恩是否知道跟他一起参加里尔、巴黎和华盛顿派对的一些女性是妓女。

他的律师称，卡恩没有理由知道那些参加派对的女性是妓女。

调查人员要麽放弃对卡恩的所有指控，要麽将正式对其进行调查。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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