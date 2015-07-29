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时事要闻 | 2015年 7月 29日 星期三 15:39 BJT

法国总统奥朗德邀请伊朗总统鲁哈尼访问法国--报导

路透迪拜7月29日 - 伊朗ISNA通讯社援引周三在德黑兰访问的法国外长法比尤斯称，法国总统奥朗德邀请伊朗总统鲁哈尼11月访问法国。

“我带来了法国总统奥朗德的邀请信，邀请伊朗总统鲁哈尼11月访问法国，”报导称。

法比尤斯与伊朗外长扎里夫会面后作出上述讲话，他周三晚些时候将会见鲁哈尼。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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