法国总理警告可能发生更多袭击 警方突查疑似伊斯兰武装分子住所

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透巴黎11月16日 - 法国总理瓦尔斯周一称，警方昨夜在全国范围内突袭了被怀疑为伊斯兰武装分子的住所，他警告称还可能发生袭击事件。
瓦尔斯表示，今年夏季以来，法国情报部门已经阻止了五次袭击。
“我们知道更多袭击在酝酿之中，不仅针对法国，也针对其他欧洲国家，”瓦尔斯在RTL电台说道。
警方消息人士对路透称，当局昨夜在法国很多城市共实施了至少110次搜查行动。对巴黎郊外的博比尼进行的搜查是针对巴黎恐怖袭击案调查的一部分。
法国媒体指出，警方还突袭了图卢兹、格勒诺布尔和博比尼的住所。
“我们利用国家紧急状态的法律框架对极端的圣战分子进行盘问……也包括所有主张憎恨法国的人，”瓦尔斯说道。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。