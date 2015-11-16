法国总理警告可能发生更多袭击 警方突查疑似伊斯兰武装分子住所

路透巴黎11月16日 - 法国总理瓦尔斯周一称，警方昨夜在全国范围内突袭了被怀疑为伊斯兰武装分子的住所，他警告称还可能发生袭击事件。

瓦尔斯表示，今年夏季以来，法国情报部门已经阻止了五次袭击。

“我们知道更多袭击在酝酿之中，不仅针对法国，也针对其他欧洲国家，”瓦尔斯在RTL电台说道。

警方消息人士对路透称，当局昨夜在法国很多城市共实施了至少110次搜查行动。对巴黎郊外的博比尼进行的搜查是针对巴黎恐怖袭击案调查的一部分。

法国媒体指出，警方还突袭了图卢兹、格勒诺布尔和博比尼的住所。

“我们利用国家紧急状态的法律框架对极端的圣战分子进行盘问……也包括所有主张憎恨法国的人，”瓦尔斯说道。（完）