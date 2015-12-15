日产与雷诺的合作业务维持不变--日产执行长

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透横滨12月15日 - 日产汽车(7201.T)执行长戈恩周二表示，该公司将继续像以往一样与母公司雷诺汽车(Renault)(RENA.PA) (RENA.PA)合作；之前两公司解决了与法国政府之间的持股问题。
“我们想让这件事成为过去...继续两公司之间的合作，保留两公司各自的自主权、管理架构，并在合作的范畴内创造协同效应，”戈恩周二在日产汽车总部对记者表示。戈恩同时担任日产和雷诺的执行长。
雷诺-日产联盟在上周末就两公司与法国政府之间的权力争夺划定界线。三方达成了妥协性协议，法国政府将可对雷诺施加更大影响力，但减弱了对雷诺日本关联公司的控制。(完)
(编译 王颖；审校 张明钧)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。