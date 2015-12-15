日产与雷诺的合作业务维持不变--日产执行长

路透横滨12月15日 - 日产汽车(7201.T)执行长戈恩周二表示，该公司将继续像以往一样与母公司雷诺汽车(Renault)(RENA.PA) (RENA.PA)合作；之前两公司解决了与法国政府之间的持股问题。

“我们想让这件事成为过去...继续两公司之间的合作，保留两公司各自的自主权、管理架构，并在合作的范畴内创造协同效应，”戈恩周二在日产汽车总部对记者表示。戈恩同时担任日产和雷诺的执行长。

雷诺-日产联盟在上周末就两公司与法国政府之间的权力争夺划定界线。三方达成了妥协性协议，法国政府将可对雷诺施加更大影响力，但减弱了对雷诺日本关联公司的控制。(完)