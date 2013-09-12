法国政府下调经济增长预估 延后实现赤字目标

* 法国将2014年经济成长预估从1.2%调降至0.9%

* 2013年公共赤字与GDP之比料为4.1%，之前预估为3.7%

* 2014年赤字与GDP之比估值从2.9%上修至3.6%

路透巴黎9月11日 - 法国周三修正公共赤字预估，承认将利用欧盟批准的额外两年时间，以使财政状况重回正轨，同时保护脆弱的经济成长。

这个欧元区第二大经济体在第二季摆脱轻度衰退，但仍难以应付经济活动疲弱及失业率高企的局面。

法国政府称，因此2014年预算将基于0.9%的经济成长预估，这低于之前预估的1.2%。政府确认今年经济料小幅增长0.1%。

政府削减了明年的增税计划，并表示减支将最小化对经济成长的影响。该政府曾因主要依赖税收弥补财政缺口而遭到外界抨击。

法国政府目前设定了2013年赤字与国内生产总值(GDP)之比在4.1%的目标，高于早前的目标3.7%。明年目标为3.6%，高于最初预计的2.9%。政府面临今年税收不及预期的局面。

2012年赤字与GDP之比为4.8%。

但在反复对经济成长和赤字预估修正后，一些分析师警告，考虑到法国数十年来难以削减公共开支，因此实现赤字与GDP之比在2015年降至3%下方的新目标可能很困难。

在法国总理艾罗所描述的“为成长而战”计划中，减支150亿欧元将弥补2014年削减赤字产生总计180亿欧元缺口的大部分，其余部分则将通过增税和打击逃税活动来填补。

官方将于9月25日公布完整的2014年预算方案。(完)

(编译 王翔琼；审校 石冠兰)

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