法国LVMH将收购德国行李箱厂商日默瓦80%的股权

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透巴黎10月4日 - 法国奢侈品集团LVMH(LVMH.PA)周二称，已达成以6.4亿欧元(7.1616亿美元)收购德国高科技行李箱厂商日默瓦(Rimowa)80%股权的交易。
声明称，这笔交易是LVMH在德国进行的第一笔收购，必须得到反垄断当局的批准。交易将在2017年1月完成。
日默瓦1898年成立于科隆，2016年营收料超过4亿欧元。(完)
(编译 白云; 审校 高琦)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。