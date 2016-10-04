法国LVMH将收购德国行李箱厂商日默瓦80%的股权

路透巴黎10月4日 - 法国奢侈品集团LVMH(LVMH.PA)周二称，已达成以6.4亿欧元(7.1616亿美元)收购德国高科技行李箱厂商日默瓦(Rimowa)80%股权的交易。

声明称，这笔交易是LVMH在德国进行的第一笔收购，必须得到反垄断当局的批准。交易将在2017年1月完成。