法国媒体称中国拟对欧洲豪华进口车征税

路透巴黎6月7日 - 法国《回声报》周五报导，中国考虑对欧洲高端轿车征收进口税，因为中国汽车商投诉，欧盟车商系因获得补贴才得以在中国亏本销售。

该报援引未署名欧洲消息人士称，中国正审查中国车商对豪华欧洲进口轿车的投诉，而此时正值中欧贸易关系紧张之际。

中国本周对欧洲葡萄酒展开反倾销和反补贴调查，而之前欧盟对进口自中国的太阳能面板征收反倾销税。

若中国对豪华车下手，则可能会打击德国宝马汽车(BMWG.DE)和奔驰(Mercedes-Benz)(DAIGn.DE)，这两个汽车品牌在中国很受欢迎。

路透未能马上获得中国官方的评论。(完)

(编译 李春喜 审校 李婷仪)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。