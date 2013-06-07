法国媒体称中国拟对欧洲豪华进口车征税

国际油价受美国对叙利亚发射导弹影响上涨 周线升3%
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透巴黎6月7日 - 法国《回声报》周五报导，中国考虑对欧洲高端轿车征收进口税，因为中国汽车商投诉，欧盟车商系因获得补贴才得以在中国亏本销售。
该报援引未署名欧洲消息人士称，中国正审查中国车商对豪华欧洲进口轿车的投诉，而此时正值中欧贸易关系紧张之际。
中国本周对欧洲葡萄酒展开反倾销和反补贴调查，而之前欧盟对进口自中国的太阳能面板征收反倾销税。
若中国对豪华车下手，则可能会打击德国宝马汽车(BMWG.DE)和奔驰(Mercedes-Benz)(DAIGn.DE)，这两个汽车品牌在中国很受欢迎。
路透未能马上获得中国官方的评论。(完)
(编译 李春喜 审校 李婷仪)
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路透纽约/伦敦4月7日 - 金价周五触及五个月高位，此前美国就业数据削弱了美国联邦储备委员会(FED/美联储)升息预期，但金价回吐多数涨幅，因美元上涨和避险需求减弱。
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。