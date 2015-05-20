独家：法国Altice欲借收购时代华纳有线和Suddenlink挺进美国市场

路透5月20日 - 据知情人士称，法国电信集团Altice ATCE.AS已就收购时代华纳有线 TWC.N展开商谈，并已接近收购规模较小的同行Suddenlink，希望借这些交易进入美国有线市场。

上述知情人士称，与Suddenlink的谈判更为深入，交易可能会在本周稍晚对外宣布。该人士还称，包括债务在内，该交易可能价值100亿美元。时代华纳有线的市值为445亿美元。

自上月时代华纳有线与康卡斯特(Comcast) (CMCSA.O)的合并交易流产后，时代华纳有线也被规模较小的同行Charter Communications所圈定。

若能完成上述两宗交易中的任何一宗，Altice就将首次挺进美国庞大的有线市场。据其中一位知情人士称，收购Suddenlink或许是第一步，Altice可能还会进一步整合美国市场。Altice由法国亿万富翁Patrick Drahi掌控。

时代华纳有线的业务主要在美国纽约和洛杉矶等大市场。对于Altice而言，收购时代华纳有线是宗手笔更大的交易，而且还可能面临来自Charter的竞争。

Suddenlink是一家地区性有线公司，在美国南部和中西部运营，并拥有143万客户。该公司的背后有私募股权投资公司BC Partners和一支加拿大养老基金的支持。

自2014年1月上市以来，Altice已展开了一系列收购。仅去年一年，该公司就通过其法国有线公司Numericable NUME.PA收购了法国第二大移动运营商SFR，此外还将葡萄牙电信(Portugal Telecom)PTC.LS和多米尼加共和国的另一家电信运营商收入囊中。

上述潜在的美国交易可能会导致法国一项早就提出讨论的整合被推迟。Altice之前曾公开表示，该公司是法国第三大移动运营商Bouygues Telecom (BOUY.PA)的天然买家。

Bouygues的所有者、企业界巨头Martin Bouygues最近几个月表示，他的公司致力于保持独立。

据其中一位知情人士称，过去一年主要在欧洲展开大量收购的Altice正尝试挺进美国市场，这个市场比欧洲更大，竞争也更加激烈，这表明该公司的策略和地理覆盖范围发生了重大转变。

Altice的首席执行官Dexter Goei上周表示，该公司将“继续积极展开并购”，但并没有在期待具体的交易。

BC Partners未予置评。未能立即联系到Suddenlink就此置评，时代华纳有线和Altice也未予置评。

华尔街日报最先报导了Altice和Suddenlink之间的交易谈判。(完)

(编译 汪红英; 审校 李春喜)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。