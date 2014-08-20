法媒称奥朗德呼吁召开国际会议 阻击伊斯兰国

路透巴黎8月20日 - 法国总统奥朗德周三呼吁召开国际会议，讨论阻止伊斯兰国武装分子的方法。

法国《世界报》称，奥朗德没有说会议何时会召开，以及哪些人会被邀请参加，但指出需要制定对抗武装分子的全球策略。

“我们不能再进行干预还是不干预的传统争论了。”奥朗德对《世界报》说道。

“我们需要拿出对抗该组织的全球策略，这是一个有体系、有大量资金后盾、有先进武器并威胁伊拉克、叙利亚和黎巴嫩的组织。”

法国与伊拉克库尔德政府有密切关系，上周五开始向库尔德武装运输武器，协助阻止伊斯兰国武装向库尔德地区推进。

“我认为国际形势是2001年以来最差的。我们面对的不是基地组织这样的恐怖组织，而是准恐怖主义的国家--伊斯兰国。”

库尔德一名将军周二对法国一家电台称，目前为止法国输送的武器不够先进，呼吁法国提供反坦克导弹。

奥朗德称，法国按照与伊拉克中央政府的协议输送武器，以确保伊拉克保持统一。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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