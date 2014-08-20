法媒称奥朗德呼吁召开国际会议 阻击伊斯兰国

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透巴黎8月20日 - 法国总统奥朗德周三呼吁召开国际会议，讨论阻止伊斯兰国武装分子的方法。
法国《世界报》称，奥朗德没有说会议何时会召开，以及哪些人会被邀请参加，但指出需要制定对抗武装分子的全球策略。
“我们不能再进行干预还是不干预的传统争论了。”奥朗德对《世界报》说道。
“我们需要拿出对抗该组织的全球策略，这是一个有体系、有大量资金后盾、有先进武器并威胁伊拉克、叙利亚和黎巴嫩的组织。”
法国与伊拉克库尔德政府有密切关系，上周五开始向库尔德武装运输武器，协助阻止伊斯兰国武装向库尔德地区推进。
“我认为国际形势是2001年以来最差的。我们面对的不是基地组织这样的恐怖组织，而是准恐怖主义的国家--伊斯兰国。”
库尔德一名将军周二对法国一家电台称，目前为止法国输送的武器不够先进，呼吁法国提供反坦克导弹。
奥朗德称，法国按照与伊拉克中央政府的协议输送武器，以确保伊拉克保持统一。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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