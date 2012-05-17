法国新任财长要求修改欧洲财政条约

路透巴黎5月17日电---法国新任财政部长莫斯可维西(Pierre Moscovici)周四表示,希望修改欧洲的新财政条约,补充促进经济增长的承诺,否则将不会批准条约.

"我们需要强调的是,目前的条约是不会获得批准的,"莫斯可维西对BFM TV表示,"我们非常坚持这一点."

莫斯可维西是法国当选总统奥朗德宣誓就职後的新政府成员之一,他周四接替巴胡安担任财政部长.奥朗德是法国17年来的首位社会党总统.

莫斯可维西说,法国新政府团队承诺严肃管理公共财政,同时希望欧洲实行有力的促进增长策略.

奥朗德一直以来都清楚地表明他对待欧洲财政条约的立场.该条约由法国前任总统萨科齐与其他欧洲国家领导人於3月签署.

莫斯可维西称,本周奥朗德在宣誓就职後的几个小时内就亲自与德国总理默克尔商讨了修改欧洲财政条约的事宜.

"必须在财政条约中加入促进经济增长的内容,我所说的是,我们要积极的增长策略,"莫斯可维西称.

莫斯可维西指出,必须以新方向建设欧洲,不是逃避预算责任,预算责任和经济成长并不矛盾.

Moscovici称,默克尔和奥朗德已研究了多个促进增长的选项,包括扩大运用欧洲结构发展基金、欧洲投资银行融资、以及所谓的项目债券(project bonds).(完)

--编译 杜明霞/兰秀娟;审校 王洋/蔡美珍

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