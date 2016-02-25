法国财政部向谷歌追讨16亿欧元税金--消息

路透巴黎2月24日 - 法国财政部消息人士周三表示，法国要求美国互联网巨头谷歌(GOOGL.O)补缴16亿欧元(17.6亿美元)税款，批评该公司使用了激进的税务优化技术避税。

“就法国来说，谷歌需补缴的税款达到16亿欧元，”这位匿名官员表示。

谷歌法国分支发言人拒绝向路透记者就补缴金额置评，只是说该公司在运营业务的所有国家都遵守税务规则。

法国财政部也拒绝置评。2012年一则未引述消息来源的媒体报导曾提到，法国当局索讨10亿欧元，当时谷歌予以否认。

谷歌股价收涨0.50%，报720.90美元。(完)