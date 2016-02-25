法国财政部向谷歌追讨16亿欧元税金--消息

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透巴黎2月24日 - 法国财政部消息人士周三表示，法国要求美国互联网巨头谷歌(GOOGL.O)补缴16亿欧元(17.6亿美元)税款，批评该公司使用了激进的税务优化技术避税。
“就法国来说，谷歌需补缴的税款达到16亿欧元，”这位匿名官员表示。
谷歌法国分支发言人拒绝向路透记者就补缴金额置评，只是说该公司在运营业务的所有国家都遵守税务规则。
法国财政部也拒绝置评。2012年一则未引述消息来源的媒体报导曾提到，法国当局索讨10亿欧元，当时谷歌予以否认。
谷歌股价收涨0.50%，报720.90美元。(完)
(编译 王颖；审校 李爽)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。