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国际财经 | 2015年 9月 30日 星期三 16:34 BJT

法国财长萨潘称中国经济放缓对法国冲击有限

路透巴黎9月30日 - 法国财长萨潘(Michel Sapin)引述包括国际货币基金组织(IMF)等研究结果表示，中国经济放缓对法国经济的冲击有限。

在提出2016年预算时，萨潘称中国当局能够掌控局势，且乐见中国正在推动经济均衡调整。

“我们对于2015年经济成长1.5%的预估，已将中国经济成长纳入考量，假设基准为中国平均成长预估更为接近6%，而非7%或8%，”萨潘在一场记者会上表示。(完)

(编译 张明钧; 审校 张荻)

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