法国财长萨潘称中国经济放缓对法国冲击有限

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透巴黎9月30日 - 法国财长萨潘(Michel Sapin)引述包括国际货币基金组织(IMF)等研究结果表示，中国经济放缓对法国经济的冲击有限。
在提出2016年预算时，萨潘称中国当局能够掌控局势，且乐见中国正在推动经济均衡调整。
“我们对于2015年经济成长1.5%的预估，已将中国经济成长纳入考量，假设基准为中国平均成长预估更为接近6%，而非7%或8%，”萨潘在一场记者会上表示。(完)
(编译 张明钧; 审校 张荻)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。