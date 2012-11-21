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路透中文国际短讯 | 2012年 11月 21日 星期三 15:43 BJT

法国回应债信评级遭穆迪调降

法国周二表示将推进改革，作为对穆迪调降其债信评级的回应，但也抱怨穆迪忽略该国为重振经济已采取的措施。德国财长称，穆迪的决定是对法国的一个“小小警告”。法国是德国在欧元区最重要的伙伴国。图为法国总统奥朗德。路透

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