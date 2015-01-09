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时事要闻 | 2015年 1月 9日 星期五 16:59 BJT

《查理周刊》袭击事件嫌疑人在法国北部城镇被发现

路透法国DAMMARTIN-EN-GOELE 1月9日 - 一警方消息人士称，涉嫌制造《查理周刊》袭击事件的两人在发生人质事件的法国北部城镇Dammartin-en-Goele被发现，该镇至少一人被挟持为人质。

另外，法国内务部长Bernard Cazeneuve证实警方在Dammartin-en-Goele采取行动。(完)

(编译 王丽鑫；审校 王洋)

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