法国的穆斯林担心受巴黎恐怖袭击事件连累

路透巴黎11月15日（记者 Ingrid Melander/Tom Heneghan） - 巴黎多处地点周五发生恐怖袭击，“伊斯兰国”宣称对此负责，这是伊斯兰激进分子今年在法国实施的第二次袭击，住在法国的穆斯林担心自己会因此受连累。

周五包括音乐厅、餐馆和体育场等多处地点遭到袭击，导致129人丧生，352人受伤，此后法国穆斯林群体迅速成为关注焦点。

穆斯林社区领袖们迅速对这起袭击表示谴责，政客们显然是将矛头对准了“伊斯兰国”，但普通的穆斯林也担心会被指责。

“你只要长得像穆斯林，日子就不好过。”在巴黎攻读博士的伊朗人Marjan Fouladvind说，“人们对我们的看法会再次改变，不是变好……有时更愿被误认为是犹太人而不是穆斯林，因为那样麻烦会少一些。”

晌礼过后离开巴黎大清真寺的教徒也表示，担心法国的穆斯林会因中东冲突而被怪罪。

穆斯林新闻网站Saphirnews周日报导称，法国的穆斯林再次成了“恐怖主义的连带受害者”。据报导称，周六清晨有人发现在巴黎东部一家清真寺的墙上画着鲜红的十字。

为一家非营利组织工作的Malika Chafi是穆斯林，当被问及作为穆斯林对这次袭击的感受时，她很愤怒。

她说：“对我而言，根本不该说‘作为一名穆斯林’如何如何。我就是一个选民，一名消费者，一位母亲，一个喜欢古典音乐的人。我（对此）非常震惊，不是站在一个穆斯林的立场上，而是站在一个公民的立场上。”

法国国家体育场的工作人员Nabil称，反对将袭击者成为“圣战者”或“伊斯兰主义者”。他工作的体育场也遭到了自杀式炸弹袭击。

他认为，法国的穆斯林和其他所有人一样，就是普通的公民，发生这样的袭击时，他们不应该格外需要证明自己的清白。（完）