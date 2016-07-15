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时事要闻 | 2016年 7月 15日 星期五 11:11 BJT

尼斯袭击案已造成80人死亡 18人重伤--内政部长

路透巴黎7月15日 - 法国内政部长卡泽纳夫(Bernard Cazeneuve)称，发生在南部城市尼斯的驾车冲撞人群事件已经造成80人死亡，18人重伤。

“我们在与恐怖分子开战，他们不计代价地伤害我们，”卡泽纳夫对记者表示。

攻击发生后数小时，Cazeneuve与其他政治领袖皆未公开证实媒体报导所称攻击者为突尼西亚裔的尼斯居民。

法国总统奥朗德(Francois Hollande)稍早表示，这起攻击显然具有恐怖主义者的性质。(完)

(编译 李春喜/陈宗琦；审校 蔡美珍/张明钧)

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