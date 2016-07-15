尼斯袭击案已造成80人死亡 18人重伤--内政部长

韩国总统朴槿惠密友崔顺实否认知晓2015年三星关联公司合并案
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透巴黎7月15日 - 法国内政部长卡泽纳夫(Bernard Cazeneuve)称，发生在南部城市尼斯的驾车冲撞人群事件已经造成80人死亡，18人重伤。
“我们在与恐怖分子开战，他们不计代价地伤害我们，”卡泽纳夫对记者表示。
攻击发生后数小时，Cazeneuve与其他政治领袖皆未公开证实媒体报导所称攻击者为突尼西亚裔的尼斯居民。
法国总统奥朗德(Francois Hollande)稍早表示，这起攻击显然具有恐怖主义者的性质。(完)
(编译 李春喜/陈宗琦；审校 蔡美珍/张明钧)
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透首尔1月16日 - 韩国特别检察官办公室周一称，三星集团领导人李在镕曾向韩国总统朴槿惠密友崔顺实总计行贿430亿韩元(3,642万美元)。
路透比什凯克1月16日 - 吉尔吉斯斯坦政府表示，土耳其航空的一架货机周一在吉尔吉斯斯坦Manas机场附近坠毁，至少造成16人丧生。