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时事要闻 | 2015年 1月 9日 星期五 21:10 BJT

巴黎东部一超市发生人质劫持事件--警方消息人士

路透巴黎1月9日 - 一名警方消息人士称，法国巴黎东部一犹太超市发生人质劫持事件，一些人被劫持。稍早一名携带双枪的男子参与交火。

有未经证实的报导称，该男子为周四巴黎南郊枪杀一女警的嫌疑人。(完)

(编译 王洋; 审校 田建华)

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