独家：法制药商Sanofi考虑出售70多亿美元的药物资产--消息

* Sanofi寻求出售成熟药物产品，这些药品年度营收达37亿美元

* 聘请Evercore作财务顾问，已接触潜在买家

* 剥离非核心资产的制造商再添一家

* Sanofi股价上涨1.5%

路透伦敦/纽约4月30日 - 据知情人士，法国制药商赛诺菲(SanofiSA)(SASY.PA)考虑出售一批成熟的药物资产，可能入账70-80亿美元。这是又一家制药商试图剥离非核心资产并关注高成长领域。

知情人士称，赛诺菲已经聘请了EvercorePartners(EVR.N)作为财务顾问来为交易提供帮助，并已经在过去几个月和潜在买家进行了接触。因此事未公开，消息人士要求匿名。

一消息人士称，待售药品业务包括治疗高血压和心血管代谢疾病的药物，合计年度营业收入约为37亿美元。

消息人士还称，这些业务的最高售价可能是这个数额的两倍。

该消息公布后，赛诺菲股价在周三盘初上涨1.5%。

消息人士表示，非专利药物生产商和专业制药公司是可能的买家。

赛诺菲的一名发言人表示，“我们不对市场传言发表评论。”Evercore也拒绝置评。

制药企业愈发寻求剥离非核心的规模较小业务，以便更好地专注于主流产品。他们还愿意考虑与同行互换大型资产，以退出较薄弱业务和加强自己的核心业务。

诺华制药NOVN.VX上周宣布与葛兰素史克(GSK.L)达成逾200亿美元的资产互换协议，并同意把动物保健业务出售给礼来(LLY.N)。

路透上周报导，美国制药大厂默克(MRK.N)出售消费者保健部门的协商也已经进入最后阶段，交易总价接近140亿美元，该公司在这个行业的市场份额比领军企业小得多。

诺华制药的交易尤其被视为是医药产业的典范，同时也可以应用在其他产业，如消费品行业。

赛诺菲有非常多的较老旧产品可以独立出来，跟随辉瑞及葛兰素史克脚步将老旧产品列在独立部门之下。

辉瑞去年宣布，计划将业务分成三个单位：创新药品，疫苗、肿瘤暨消费者健康，以及旧有产品，而这家美国药品集团并不排除全面分拆。

葛兰素史克也采取的类似的举措，将在周三收晚公布季度财报时宣布其第一阶段的旧有产品事业分拆结果。

赛诺菲执行长ChrisViehbacher周二表示，尽管当下医药产业出现并购热潮，他并未计划进行大规模交易，不过他将持续推动规模较小交易及强化公司体质收购的策略。(完)

(编译 田建华/王翔琼/张明钧; 审校 张涛/王洋)

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