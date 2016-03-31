法国总理指责标致雪铁龙首席执行官薪水增长近一倍

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透巴黎3月31日 - 法国总理瓦尔斯指责标致雪铁龙(PEUP.PA)首席执行官Carlos Tavares薪水增长接近一倍，称这向该公司的员工和法国人民发出了错误的信号。
“我对此表示遗憾，这并不符合这个伟大公司的雇员所面对的现实，”瓦尔斯周四对RTL电台称。
标致雪铁龙的年报显示，2015年Tavares的薪水达到524万欧元（590万美元），包括固定和可变工资以及长期激励，2014年他的薪水为275万欧元。
Tavares的薪水增长引发法国国内的指责。财政部长萨潘将其称之为“有害的”，并表示代表法国政府的两名标致雪铁龙董事会成员投票反对。法国政府占标致雪铁龙14%的股份。
标致雪铁龙2015年恢复盈利，提前完成了目标，此前四年皆录得亏损。
Tavares周三称，他认为自己的薪水增长不会影响即将进行的与标致雪铁龙工会的谈判。
瓦尔斯表示，Tavares是个“伟大的领导者”，帮助标致雪铁龙恢复盈利，但他又称，“脱离法国人民和员工所经历的现实，这样的情绪是个不好的信号”。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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