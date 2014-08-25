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时事要闻 | 2014年 8月 25日 星期一 16:37 BJT

法国总理向总统提交政府辞呈 新政府将于周二成立

路透巴黎8月25日 - 法国总统奥朗德(Francois Hollande)的办公室发表声明称，总理瓦尔斯(Manuel Valls)周一已经向总统提交其政府辞呈。

该声明称，按照“总统对我们国家的指令”，新政府将在周二成立。

一天前，左翼的经济部长蒙特布尔呼吁出台新的经济政策，并对他所谓德国式的“沉迷”预算紧缩政策表示质疑。(完)

(编译 朱晓军；审校 王洋)

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