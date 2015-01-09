法国警方在北部小镇围捕杂志社袭击案嫌犯

中国环保部督查发现逾5000家企业存在环境问题 占检查总数逾六成
路透北京5月9日 - 新华社周二报导，中国环保部对京津冀及周边地区“2+26”城市的大气污染防治强化督查已开展一个月。截至5月7日，28个督查组共督查8,447家企业（单位），发现5,594家企业存在环境问题，约占检查总数的66.2%。
路透法国DAMMARTIN-EN-GOELE 1月9日（记者 John Irish） - 法国反恐警察包围了北部一个小镇，直升机在上空盘旋，此前两名被认为是对《查理周刊》巴黎总部发动袭击的男子在一家印刷厂至少绑架了一名人质。
早些时候，警方在通往巴黎的A2高速公路沿线道路追赶一辆快速行驶的汽车。枪声传出，警用卡车、救护车和武装车辆在巴黎戴高乐机场附近的区域集结。
警方和反恐部队完全封锁了这座约8,000人口的小镇，显然是寻求缩小围攻的规模。
“所有居民被要求待在家里。孩子们被安全地留在学校里。”市政网站称。
法国内政部发言人Pierre-Henry Brandet对iTELE电视台表示，他相当确信两名嫌疑人在警方包围的建筑物内。
“我们几乎肯定被困在建筑物内的是这两个人。”
也门情报机构的一位消息人士周五告诉路透，涉嫌《查理周刊》巴黎办公室袭击案的两兄弟中有一名2011年曾在也门停留数月研究宗教，但尚无确切信息显示，他是否在也门接受了基地组织的培训。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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