法国警方在北部小镇围捕杂志社袭击案嫌犯

路透法国DAMMARTIN-EN-GOELE 1月9日（记者 John Irish） - 法国反恐警察包围了北部一个小镇，直升机在上空盘旋，此前两名被认为是对《查理周刊》巴黎总部发动袭击的男子在一家印刷厂至少绑架了一名人质。

早些时候，警方在通往巴黎的A2高速公路沿线道路追赶一辆快速行驶的汽车。枪声传出，警用卡车、救护车和武装车辆在巴黎戴高乐机场附近的区域集结。

警方和反恐部队完全封锁了这座约8,000人口的小镇，显然是寻求缩小围攻的规模。

“所有居民被要求待在家里。孩子们被安全地留在学校里。”市政网站称。

法国内政部发言人Pierre-Henry Brandet对iTELE电视台表示，他相当确信两名嫌疑人在警方包围的建筑物内。

“我们几乎肯定被困在建筑物内的是这两个人。”

也门情报机构的一位消息人士周五告诉路透，涉嫌《查理周刊》巴黎办公室袭击案的两兄弟中有一名2011年曾在也门停留数月研究宗教，但尚无确切信息显示，他是否在也门接受了基地组织的培训。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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